Обвиняемым в терактах на объектах РЖД просят назначить от 18 до 22 лет

Прокурор просит назначить от 18 до 22 лет лишения свободы Максиму Косяченко, Дмитрию и Татьяне Туриевым, внесенным на территории России в реестр экстремиств и террористов. Лица обвиняются в терактах, совершенных на объектах РЖД и атаке беспилотника на аэродром министерства по обороне. Соответствующее заявление сделали журналисты из зала заседаний 2-го Западного окружного военного суда.

Прошу .... признать виновными и назначить наказание: Косяченко - 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 в тюрьме, а остального срока в колонии строгого режима, Туриевой - 18 лет колонии общего режима, Туриеву - 22 года заключения с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока в колонии строгого режима. речь прокурора

Напомним, что детский тренер из столичного фитнес-клуба 28-летний Косяченко и 45-летняя косметолог Туриева были задержаны в сентябре 2023 года. По версии следствия, мужчина и женщина получили задание от сотрудников ГУР Минобороны Украины на осуществление теракта на двух объектах железной дороги. В ходе расследования стали известны новые эпизоды. Осенью 2024 года в одном из воронежских следственных изоляторов был установлен третий фигурант дела - муж уроженки Днепропетровской области Украины Туриевой 43-летний Дмитрий. Он уже находился под стражей в другом российском регионе за дачу взятки, а также приобретение и хранение поддельного удостоверения сотрудника ФСБ. В настоящее время на имущество подсудимых наложен арест. В зависимости от роли в преступлении фигурантам предъявлено обвинение в совершении пяти терактов, незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Известно, что Туриевой и Косяченко вменяется совершение трех терактов, а Туриеву - пяти. Все подозреваемые находятся под стражей в изоляторах Москвы.

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Фото: Piter.tv