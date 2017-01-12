Обвиняемый в убийстве продавщицы секс-шопа на Дыбенко арестован

Под стражей он будет находиться до 19 апреля.

В понедельник, 21 февраля, Невский суд Петербурга арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве сотрудницы секс-шопа, находящегося на улице Дыбенко. Об этом сообщает пресс-служба судов.

Сегодня суд арестовал 30-летнего Кирилла Васильева, тем самым удовлетворив ходатайство следствия. Под стражей он будет находиться до 19 апреля.

По данным суда, обвиняемый нанес не менее 23 ударов имеющимся при нем колюще-режущим предметом в голову, лицо, шею, грудь и живот потерпевшей, а также в область ее верхних конечностей. После этого он забрал из магазина 2 массажера — мастурбатор марки KOKOS общей стоимостью не менее 8 000 рублей и скрылся с места преступления.

Пострадавшая несколько минут оставалась в сознании. Она даже позвонила кому-то по телефону. Спустя время девушка погибла. По факту убийства женщины возбудили уголовное дело. В распоряжении Piter.tv оказалось видео с места преступления.

Ранее мы писали, что зарезавший продавщицу секс-шопа рассказал подробности жестокого убийства.

Фото: Piter.tv