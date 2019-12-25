Мужчина признал свою вину.

Стало известно о том, что обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого заключили под стражу до 9 декабря. Подробности дела сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 13 октября.

В Невском районном суде сообщили позицию следствия. Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной детальностью, поскольку не имеет легального источника дохода, социальных устойчивых связей. Он может скрыть или уничтожить вещественные доказательства, так как после совершения преступления он пытался скрыть следы преступления, считает позиция обвинения.

Ранее петербургская полиция выяснила, кому принадлежат останки, найденные петербуржцем в реке Екатерингофке в конце сентября. В капроновом мешке оказались части тела 37-летнего рабочего Обуховского завода, без вести пропавшего в начале сентября. 18 сентября в полицию обратилась и петербурженка, заявившая об исчезновении мужчины, в полиции возбудили уголовное дело об убийстве.

Вскоре полиция задержала на проспекте Обуховской обороны 34-летнего петербуржца, подозреваемого в убийстве рабочего. Он признал свою вину.

Фото: Piter.tv