Найденные части тела в Екатерингофке и в Лахте принадлежат одному человеку

На данный момент проводятся более точные экспертизы.

На окраине Адмиралтейского района Петербурга в ночь с 21 на 22 сентября нашли останки расчлененного тела, они были сброшены в реку Екатерингофка. Меньше, чем через неделю прибило к берегу яхт-клуба "Геркулес" прибило еще части расчлененного трупа.

Как сообщили "Невские Новости", эксперты отметили схожесть следов распила тела на найденной тазобедренной части в Екатерингофке и грудной клетки у яхт-клуба, а также их пропорциональность друг к другу.

На данный момент проводится ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая. После нее можно будет говорить о 100% сходстве или различии останков.

Фото: Невские Новости