В Петербурге обнаружили расчлененные человеческие останки

Мешок с останками прибило к яхт-клубу.

Вечером во вторник, 29 сентября, стало известно, что в Петербурге обнаружили очередные останки расчлененного трупа. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на собственный источник.

Мешок с останками прибило к яхт-клубу "Лахта" в Приморском районе. Очевидцы сообщили, что обнаружено туловище без рук, головы и ног. Предполагается, что останки могут принадлежать телу, которое обнаружили на прошлой неделе в реке Екатерингофка.

Официальной информации от полиции еще нет.

Ранее мы писали, что на левом берегу Ижоры выловили труп.

Фото: Piter.TV