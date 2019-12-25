Установлено, чьи останки нашёл петербуржец в Екатерингофке

Останки принадлежат пропавшему в сентябре рабочему Обуховского завода.

Петербургская полиция выяснила, кому принадлежат останки, найденные петербуржцем в реке Екатерингофке в конце сентября. Как стало известно Piter.TV, в капроновом мешке оказались части тела 37-летнего рабочего Обуховского завода, без вести пропавшего в начале сентября. 18 сентября в полицию обратилась и петербурженка, заявившая об исчезновении мужчины, в полиции возбудили уголовное дело об убийстве.

Вскоре полиция задержала на проспекте Обуховской обороны 34-летнего петербуржца, подозреваемого в убийстве рабочего. Мужчину изобличили в том, что в ходе вспыхнувшего конфликта он убил рабочего ножом в шею, отчего тот скончался на месте. Убийство произошло на территории цеха ООО "Промоборудование –плюс". Затем злоумышленник отчленил ножовкой конечности и голову жертвы, разложил останки по капроновым мешкам и выбросил их в воду у территории завода.

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Фото: pixabay