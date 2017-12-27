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Обвиняемый в теракте в "Перекрестке" оставлен в "Крестах" до судебного слушания по делу

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Горсуд оставил Дмитрия Лукьяненко под стражей в "Крестах".

В Городском суде Петербурга оставили без изменения решение Калининского суда о аресте подозреваемого в организации взрыва в “Перекрестке”. Ранее мы писали о рассмотрении апелляционной жалобы, поданной защитником Дмитрия Лукьяненко.
 
Подрывник будет находиться в заключении в “Крестах” до конца февраля. В ходе заседания петербуржец просил выбрать любую меру пресечения, кроме лишения свободы. Однако, судья не оказался благосклонным к предполагаемому террористу.
 
Напомним, что прошение о пересмотре вопроса о заключении под стражу обвиняемый подал после решения Калининского суда от 31 декабря. 
 
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Теги: арест , взрыв , городской суд , горсуд , изолятор , кондратьевский проспект , кресты , перекресток , теракт
Категории: Новости СПб

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