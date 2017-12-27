Обвиняемый в теракте в "Перекрестке" оставлен в "Крестах" до судебного слушания по делу

Горсуд оставил Дмитрия Лукьяненко под стражей в "Крестах".

В Городском суде Петербурга оставили без изменения решение Калининского суда о аресте подозреваемого в организации взрыва в “Перекрестке”. Ранее мы писали о рассмотрении апелляционной жалобы , поданной защитником Дмитрия Лукьяненко.

Подрывник будет находиться в заключении в “Крестах” до конца февраля. В ходе заседания петербуржец просил выбрать любую меру пресечения, кроме лишения свободы. Однако, судья не оказался благосклонным к предполагаемому террористу.