Обвиняемый в хищении почти 20 млн рублей россиянин экстрадирован из Черногории

Станислав Рубцов передан России из Черногории.

Черногория выдала коллегам российского гражданина Станислава Рубцова, обвиняемого на территории Краснодарского края по уголовному делу о мошенничестве и хищении почти 20 миллионов рублей. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД Ирина Волк, а также представители Генеральной прокуратуры РФ.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории экстрадирован россиянин Станислав Рубцов. Он обвиняется в семи эпизодах мошенничества. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Согласно предварительным данным от полиции, с декабря 2017 по июнь 2018 года злоумышленник под различными предлогами похитил у семи граждан имущество и деньги на общую сумму, превышающую десять миллионов рублей. Дополнительно в 2021 году обвиняемый заключил с коммерческой организацией несколько договоров аренды дизельной электростанции для производства строительных работ. Однако обязательства мужчина не выполнил, причинив контрагенту материальный ущерб на сумму более девяти миллионов рублей. В отношении фигуранта ведется уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Так как подозреваемый скрылся от следствия за пределами России, то в июне 2024 года он был объявлен в международный розыск. По линии Интерпола удалось установить местонахождение россиянина. В сентябре его задержали в Черногории. В аэропорту Подгорицы Станислав Рубцов передан полиции России для доставки в Москву.

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Фото и видео: Генпрокуратура России