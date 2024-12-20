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Обвиняемый в хищении почти 20 млн рублей россиянин экстрадирован из Черногории

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Станислав Рубцов передан России из Черногории.

Черногория выдала коллегам российского гражданина Станислава Рубцова, обвиняемого на территории Краснодарского края по уголовному делу о мошенничестве и хищении почти 20 миллионов рублей. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД Ирина Волк, а также представители Генеральной прокуратуры РФ.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории экстрадирован россиянин Станислав Рубцов. Он обвиняется в семи эпизодах мошенничества.

Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Согласно предварительным данным от полиции,  с декабря 2017 по июнь 2018 года злоумышленник под различными предлогами похитил у семи граждан имущество и деньги на общую сумму, превышающую десять миллионов рублей. Дополнительно в 2021 году обвиняемый заключил с коммерческой организацией несколько договоров аренды дизельной электростанции для производства строительных работ. Однако обязательства мужчина не выполнил, причинив контрагенту материальный ущерб на сумму более девяти миллионов рублей. В отношении фигуранта ведется уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Так как подозреваемый скрылся от следствия за пределами России, то в июне 2024 года он был объявлен в международный розыск. По линии Интерпола удалось установить местонахождение россиянина. В сентябре его задержали в Черногории. В аэропорту Подгорицы Станислав Рубцов передан полиции России для доставки в Москву.

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Фото и  видео: Генпрокуратура России

Теги: краснодарский край, мошенничество, станислав рубцов, черногория, экстрадиция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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