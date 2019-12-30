Общественность Петербурга не хочет отпускать Светлану Агапитову с поста детского омбудсмена

Представители НКО, общественности и государственных организаций просят дать возможность Светлане Агапитовой продолжить работу в сфере защиты прав детей. Открытое письмо к Александру Беглову подписали 39 человек.
По мнению участников письма, "Петербург не имеет права потерять чиновника такого уровня".
"Все знают, что Светлана Юрьевна откликается на детскую беду в любое время",
— говорится в сообщении.
Напомним, В середине января 2020 года заканчиваются два пятилетних срока, которые положены для омбудсмена законом. Агапитова призналась, что не хочет оставлять свою должность, и осталась бы, если бы не правила.
На пост детского омбудсмена губернатор Петербурга выдвинул кандидатуру Анны Митяниной, в ЗакСе поддерживают кандидатуру Юлии Шик.
Фото: пресс-служба ЗакСа Санкт-Петербурга
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