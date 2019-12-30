Общественность Петербурга не хочет отпускать Светлану Агапитову с поста детского омбудсмена

По закону она покинет должность в январе 2020.

Представители НКО, общественности и государственных организаций просят дать возможность Светлане Агапитовой продолжить работу в сфере защиты прав детей. Открытое письмо к Александру Беглову подписали 39 человек.

По мнению участников письма, "Петербург не имеет права потерять чиновника такого уровня".

"Все знают, что Светлана Юрьевна откликается на детскую беду в любое время", — говорится в сообщении.

Напомним, В середине января 2020 года заканчиваются два пятилетних срока, которые положены для омбудсмена законом. Агапитова призналась, что не хочет оставлять свою должность, и осталась бы, если бы не правила.

На пост детского омбудсмена губернатор Петербурга выдвинул кандидатуру Анны Митяниной, в ЗакСе поддерживают кандидатуру Юлии Шик.

Фото: пресс-служба ЗакСа Санкт-Петербурга