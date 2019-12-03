В субботу в Никольских рядах открывается общественное пространство

На площадке можно будет поесть на свежем воздухе.

В субботу, 11 июля, в Никольских рядах на Садовой улице в Петербурге откроется общественное пространство. Об этом сообщило издание NSP со ссылкой на основателя компании "Агора" Артёма Балаева.

Отмечается, что на площадке можно будет перекусить на свежем воздухе и отдохнуть. На территории готовятся к работе фудтраки, в дальнейшем организаторы будут проводить еще и тематические гастрономические выходные, посвященные хлебу или веганству. Известно, что развитием Никольских рядов занимается управляющая компания "Севкабель Порта", во внутреннем дворе рядом появится кафе и площадка для досуговых мероприятий.

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Фото: Википедия