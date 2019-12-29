Общественный транспорт в Петербурге станет менее доступным после реформы

Плотность маршрутной сети, которая в настоящее время составляет 10км/км2 с июля 2020 года снизится и составит 6,38 км/км2.

Лидер фракции "Партия Роста" в петербургском парламенте Оксана Дмитриева получила ответ от вице-губернатора Максима Соколова о транспортной реформе. Дмитриеву ответ не удовлетворил, она отметила, что подтверждаются ее худшие опасения.

Оксана Дмитриева спрашивала, какие маршруты будут отменены, какие сокращены более, чем на 30%, какая будет плотность маршрутной сети и плотность остановок. Из ответа она узнала, что плотность маршрутной сети, которая в настоящее время составляет 10км/км2 с июля 2020 года снизится и составит 6,38 км/км2. Дмитриева считает, что это только снизит доступность общественного транспорта.

Насчет остановок конкретного ответа не последовало, но, очевидно, из-за снижения плотности маршрутной сети изменится и количество остановок. Значит, пешеходам придется идти гораздо дольше до остановочных пунктов.

Невыясненными остались и другие вопросы, например, каким будет время ожидания транспорта, как переход на большие автобусы и отказ от маршруток повлияет на ситуацию в целом? На транспортную реформу город планирует потратить более 100 миллиардов рублей.

Маршрут построен? Все, что нужно знать о транспортной реформе в Петербурге.

Фото: Piter.TV