Пользователи соцсетей сочли, что Юри Ватанабэ оскорбила Японию.

Образ конкурсантки от Японии на "Мисс Вселенная" вызвал скандал. Речь идет о девушке по имени Юри Ватанабэ, которая вышла на дефиле в розовом "кимоно усопших". Дизайнерское платье было украшено поясом, изображающим хризантему - этот символ принадлежит царской семье. Активисты назвали такое поведение оскорбительным для страны. Сам же дизайнер заявил, что получил честь разработать наряд для участницы по случаю 70-летия дипломатических связей между Токио и Иерусалимом.

Этот костюм призван чествовать невероятную фэшн-культуру японского района Харадзюку, а также отдать дань победительнице конкурса "Евровидение" Netta, которая почитала японскую культуру, выходя в кимоно на мировые сцены. Авиад Арик Херман, дизайнер

Напомним, что международный конкурс "Мисс Вселенная" проводится почти 70 лет. В 2021 году он впервые состоялся на территории Израиля. Россию на соревнованиях представляла "Вице-мисс Россия 2019" Ралина Арабова. Финал конкурса состоялся 13 декабря. Главный приз достался представительнице Индии Харнааз Сандху.

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