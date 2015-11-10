Обожженная пенсионерка пострадала от рук собственной дочери

Женщина облила свою мать растворителем и подожгла.

Стало известно, от чьих рук пострадала 58-летняя пенсионерка, которая поступила в больницу в апреле прошлого года с крупными ожогами. Накануне в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по данному факту. Сегодня, 9 октября, в пресс-службе ГУ МВД рассказали подробности дела.

К совершению преступления оказалась причастна 34-летняя дочь пенсионерки. Как выяснилось, женщины поссорились на бытовой почве, и злоумышленница облила мать растворителем, после чего подожгла. Сейчас неработающую петербурженку поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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