Возбуждено дело после госпитализации петербурженки с ожогами

Женщину поджег неизвестный.

В Петербурге возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как стало известно Ptier.TV, дело завели по факту госпитализации обожженной женщины в тяжелом состоянии в апреле прошлого года.

Тогда сообщалось, что в квартире дома №33 по улице Передовиков неизвестный облил хозяйку помещения неустановленной жидкостью и поджег. Женщина получила 35% ожогов тела, ее увезли в городскую больницу №3. Преступник еще не найден, причины случившегося пока также не выяснены.

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