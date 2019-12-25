Мужчине проломили череп в подъезде дома на 8-линии В.О.

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 6 октября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №3. Медики рассказали о госпитализации 44-летнего мужчины с множественными травмами головы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Потерпевшего увезли в больницу из подъезда дома №9 на 8-линии В.О. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Мужчина находился в тяжелом состоянии.

С места происшествия изъяты следы пальцев рук, обуви и биоматериалы.

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