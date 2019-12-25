Нетрезвый мужчина избил спасительницу его пожилой матери на Среднеохтинском

Женщина помогла ослабевшей пенсионерке дойти до дома.

Вечером 5 октября бойцы петербургской Росгвардии задержали на Среднеохтинском проспекте пьяного дебошира, побившего спасительницу его пожилой матери. Об этом рассказали в пресс-службе УВО.

Как выяснилось, местная жительница увидела на улице пенсионерку, которой стало плохо. Женщина вызвалась помочь старушке, потерявшей силы после похода к врачу, и довела ее до квартиры. Возле жилища спутницы встретили пьяного сына пенсионерки, который начал агрессивно себя вести и разводить конфликт с неравнодушной петербурженкой. Слова женщины о том, что она просто помогла ослабевшей пенсионерке дойти до дома, не уберегли потерпевшую от рукоприкладства: злоумышленник несколько раз ударил незнакомку по голове. Пострадавшая выбежала из подъезда на улицу и позвонила в полицию.

Дебошира отправили в полицейский отдел, пожилой женщине вызвали медицинскую помощь.

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