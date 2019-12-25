В Петербурге 22-летняя девушка стала жертвой насильника из Бокситогорска

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 29 сентября, в полицию Петербурга обратилась 22-летняя девушка и заявила, что стала жертвой насильника. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам пострадавшей, она пришла в гости в квартиру на улице Бабушкина. Около 06:30 на нее набросился малознакомый по имени Руслан и изнасиловал.

Подозреваемого в совершении преступления задержали на Будапештской улице. Насильником оказался безработный житель Бокситогорска 1996 года рождения. Молодого человека доставили в отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина похитил девушку, чтобы силой заставить выйти за него замуж.

Фото: Piter.TV