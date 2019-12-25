Прокуратура Петербурга участвует в деле об избиении мужчиной соседа по коммуналке

Петербургская прокуратура занялась жителем коммунальной квартиры в деле о драке на кухне из-за шума и оскорблений. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в марте этого года обвиняемый находился на кухне коммунальной квартиры на Петровском проспекте. Там он встретил соседа, с которым у него случился конфликт из-за шума и оскорблений.

В итоге мужчина избил соседа. В результате преступных действий потерпевшему были причинены телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направлено прокурором в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV