Суд Петербурга отправил до середины сентября под стражу мужчину, выкинувшего человека из окна

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, в квартире на Петергофском шоссе между обвиняемым и его знакомым возник конфликт. Из-за этого первый специально сбросил потерпевшего из окна. В итоге мужчина получил травмы и умер на месте происшествия.
Через два дня после произошедшего правоохранители поймали подозреваемого преступника.
Обвиняемый и его защитник на суде не возражали, суд отправил зачинщика происшествия под арест до середины сентября.
Ранее сообщалось, что мужчина, ударивший сотрудника ГИБДД, получил "условку".
Фото: Piter.TV
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