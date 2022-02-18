Суд Петербурга отправил до середины сентября под стражу мужчину, выкинувшего человека из окна

Петербургский суд решает, что делать с мужчиной, который выбросил знакомого из окна. Потерпевший умер на месте происшествия.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в квартире на Петергофском шоссе между обвиняемым и его знакомым возник конфликт. Из-за этого первый специально сбросил потерпевшего из окна. В итоге мужчина получил травмы и умер на месте происшествия.

Через два дня после произошедшего правоохранители поймали подозреваемого преступника.

Обвиняемый и его защитник на суде не возражали, суд отправил зачинщика происшествия под арест до середины сентября.

Ранее сообщалось, что мужчина, ударивший сотрудника ГИБДД, получил "условку".

Фото: Piter.TV

