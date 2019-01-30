В Колпино мужчина отправил сожительницу в больницу кирпичом

В Колпинском районе Петербурга буйный мужчина поссорился с бывшей сожительницей и необычным способом отправил ее в больницу. Правоохранители разыскивают его.

Ночью в понедельник, 24 июля, в отделение полиции поступило сообщение из поликлиники о том, что к ним попала врач-ветеринар с переломами в удовлетворительном состоянии. Врачи поликлиники отправили ее в больницу.

Как стало известно Piter.TV, женщина получила множественные травмы неслучайно. С ее слов, к ней в Колпино пришел ее бывший сожитель и между ними произошла внезапная ссора из-за неприязненных отношений. Из-за этого мужчина бросил в женщину кирпич.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают подозреваемого. ВОзбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия).

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