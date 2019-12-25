Злодеи, обокравшие слепую петербурженку, причастны еще к 11 кражам у пенсионеров

Злоумышленники представлялись электриками и водопроводчиками и выманивали деньги за мнимые услуги.

Петербургская полиция выяснила причастность банды мошенников, задержанных за кражу у слепой 90-летней старушки, еще к десятку подобных преступлений. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, жертвами аферистов также стали пенсионеры.

Как выяснилось, мошенники совершили 11 краж с февраля по конец мая текущего года, нанося визиты жителям Красногвардейского и Невского районов. Злоумышленники представлялись электриками и водопроводчиками или предлагали "менять" пенсионерам оборудование. Чаще всего аферисты выманивали у стариков деньги за свои мнимые услуги, в одном случае они украли деньги, пока хозяйка квартиры отвлеклась. Каждая из жертв получила ущерб 8 до 57 тысяч рублей, общий ущерб оценивается в 300 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела о краже и мошенничествах. Двоих подозреваемых отправили под домашний арест, соучастницу заключили под стражу, она содержится в СИЗО.

Ранее мы рассказывали, что бывший клиент избил и обокрал петербуржца из-за непонравившегося ремонта.

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