Бывший клиент избил и обокрал петербуржца из-за непонравившегося ремонта

Мужчина напал на ремонтника, пока тот разговаривал по телефону.

Вечером 3 августа в полицию обратился 55-летний петербуржец с жалобой на нападение. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, у дома №28 по проспекту Шелгунова на мужчину набросился человек славянской внешности.

Как выяснилось, пострадавший занимается ремонтом квартир, и в тот злополучный вечер ему позвонил неизвестный и попросил встретиться по поводу ремонта. Во время разговора по телефону к мужчине подбежал его бывший клиент, недовольный проделанными в квартире работами. Клиент несколько раз ударил ремонтника по лицу, затем выхватил сумку с документами, вытащил из нее 20 тысяч рублей и скрылся с места.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее мы рассказывали, что в массовой драке получили ранения два петербуржца.

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