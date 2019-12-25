Бывший клиент избил и обокрал петербуржца из-за непонравившегося ремонта

Вечером 3 августа в полицию обратился 55-летний петербуржец с жалобой на нападение. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, у дома №28 по проспекту Шелгунова на мужчину набросился человек славянской внешности.
Как выяснилось, пострадавший занимается ремонтом квартир, и в тот злополучный вечер ему позвонил неизвестный и попросил встретиться по поводу ремонта. Во время разговора по телефону к мужчине подбежал его бывший клиент, недовольный проделанными в квартире работами. Клиент несколько раз ударил ремонтника по лицу, затем выхватил сумку с документами, вытащил из нее 20 тысяч рублей и скрылся с места.
Возбуждено уголовное дело о грабеже.
Ранее мы рассказывали, что в массовой драке получили ранения два петербуржца.
Фото: pixabay
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