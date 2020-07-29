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Обокравшего кафе в Сочи туриста сняли на видео

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Мужчина после ужина с семьей забрал домой цветок в горшке.

Обокравшего кафе в Сочи туриста сняли на видео. Ролик появился в местном паблике "Типичный Сочи" в социальной сети "Вконтакте". Камера видеослежения зафиксировала момент, на котором посетитель забирает себе цветок. В заведение вор пришел вместе с семьей. Он долго смотрел на белый горшок с растением, а после переставил его на свой столик. Затем мужчина убрал растение в пакет с вещами.

Очень стыдно и неприятно! Вдруг кто узнает, передайте пламенный привет! Цветок у вас все равно не вырастет

пользователь соцсетей

Автор поста заметил, что нередко посетители крадут солонки, столовые приборы и цветы с клумб. В комментариях к записи местные жители пристыдили отдыхающих. Они рассказали, что украденный цветок сансевьера "не считается экзотическим растением", поэтому его можно купить в любом магазине. 

На Кубани растёт заболеваемость коронавирусом.

Видео: VK / Типичный Сочи

Теги: кафе, кража, сочи, турист
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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