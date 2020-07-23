Толпа людей без масок выстроилась перед подъемником на Розу Хутор.

Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео. Ролик опубликовали местные жители в паблике "Типичный Сочи" в социальной сети "Вконтакте". Очевидец заявил, что невозможно не заменить толпы людей на курорте Роза Хутор. На кадрах видно, что отдыхающие выстроились в длинную очередь, чтобы подняться на подъемнике.

Как ранее сообщал Первый канал, в Сочи цены на аренду жилья и товары "абсолютно советские". Похоже, и очереди тоже вернулись из того времени текст поста в паблике

В комментариях к посту местные жители возмутились наплывом туристов. Они спрашивают приезжих о том, зачем их "туда понесло". Пользователи соцсетей язвительно заметили, что "нормальные" на транспорте поднимаются на 1100 метров, а уже оттуда - на подъемниках. Также очевидцев смутил тот факт, что на очереди люди стоят близко друг к другу без медицинских масок.

Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео.

Видео: VK / Типичный Сочи, YT / Антон Михайлов