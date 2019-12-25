На Кубани растёт заболеваемость коронавирусом

В Сочи дезинфицируют улицы, остановки, подземные переходы, пляжи, жилые дома.

В Краснодарском крае растёт заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщают данные сайта стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что на Кубани количество зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось в полтора раза. Прирост начался с 14 июля. Тогда было зафиксировано 62 заражённых. К 27 июля выявили уже 96 случаев.

Отметим, что в Сочи дезинфицируют улицы, остановки, подземные переходы, пляжи, жилые дома.

С начала пандемии на Кубани выявили 7880 фактов заражения новой коронавирусной инфекцией. По официальной статистике 6724 человека выздоровело, 104 умерло.

Ранее гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео.