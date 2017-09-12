Обновленные Apple Watch могут выпустить в 2020 году

В них установят энергоэффективный microLED-дисплей.

Apple планирует выпустить обновленные Apple Watch в 2020 году. Компания начала переговоры с тайваньским производителем microLED-дисплеев. Об этом 23 июля сообщила "Экономика сегодня".

Предполагается, что новую версию часов сделают эргономичнее и удобнее. Также должны увеличить время работы аккумуляторной батареи.

Тайваньский производитель дисплеев сможет обеспечить американскую компанию нужным количеством экранов только в 2020 году. Тем не менее, в "Bloomberg" посчитали, что новые Apple Watch могут появится и в 2019 году, но без обновленного экрана.

На данный момент часы комплектуют OLED-дисплеями от корейской компании LG. В отличие от OLED, в технологии microLED используют другой тип светодиодов, которые позволяют сделать дисплеи тоньше, ярче и энергоэффективнее.

Apple Watch - наручные "умные" часы, созданные Apple в 2014 году. Для их полноценной работы требуется смартфон семейства iPhone 5 или новее.

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