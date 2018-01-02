Американский профессор предложил самый короткий тест на IQ

На все три вопроса правильно ответили 17% человек.

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов. Об этом сообщил Mirror.

Тест был создан еще в 2005 году, но опубликован только сейчас. Его решали три тысячи человек из разных сфер и с различным уровнем образования, но правильные ответы на все вопросы дали только 17%. Шейн Фредерик отмечает, что задачи являются простыми, так как их решение легко понять после объяснения. Но для самостоятельного решения нужно "вытеснить" из головы цифры, которые первые приходят на ум.

Чаще всего люди отвечали 10 центов, 100 минут и 24 дня. Но все ответы неверные. Верные результаты: 5 центов, 5 минут, 47 дней.

Ранее ученые ИТМО предложили добавлять в колбасу хитин из панцирей саранчи.

Видео: YouTube/ Massachusetts Institute of Technology (MIT)