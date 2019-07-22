Ученые ИТМО предложили добавлять в колбасу хитин из панцирей саранчи

Такую надбавку хотят сделать заменителем традиционных наполнителей из отходов мясной промышленности.

Ученые из Университета ИТМО создают биологическую добавку в продукты питания на основе хитина. Хитин получают из панцирей саранчи. Об этом сообщила газета "Известия".

Такую надбавку хотят сделать заменителем традиционных наполнителей из отходов мясной промышленности. Они сейчас используются в производстве колбас и полуфабрикатов для повышения пищевой ценности.

Животный белок становится роскошью для человечества, в связи с чем остро встает вопрос о том, как создать более дешевый продукт с такими же питательными свойствами, как и мясо. Александр Ишевский, профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии

К тому же, как отметил Ишевский, на разведение саранчи нужно меньше затрат, чем на разведение коров. По некоторым параметрам саранча даже лучше говядины.

Ранее ученые вживили мышам галлюцинации в зрительные образы.

Видео: YouTube/ Лев Минаев

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