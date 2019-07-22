Ученые ИТМО предложили добавлять в колбасу хитин из панцирей саранчи

Ученые из Университета ИТМО создают биологическую добавку в продукты питания на основе хитина. Хитин получают из панцирей саранчи. Об этом сообщила газета "Известия".
Такую надбавку хотят сделать заменителем традиционных наполнителей из отходов мясной промышленности. Они сейчас используются в производстве колбас и полуфабрикатов для повышения пищевой ценности.
Животный белок становится роскошью для человечества, в связи с чем остро встает вопрос о том, как создать более дешевый продукт с такими же питательными свойствами, как и мясо.
Александр Ишевский, профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии
К тому же, как отметил Ишевский, на разведение саранчи нужно меньше затрат, чем на разведение коров. По некоторым параметрам саранча даже лучше говядины.
Ранее ученые вживили мышам галлюцинации в зрительные образы.
Видео: YouTube/ Лев Минаев
YouTube/ Продукты Ермолино
Обсуждение ( 1 )
Мы китайцы что ли, чтобы Саранск жрать???