Ученые вживили мышам галлюцинации в зрительные образы

В будущем наука позволит внедрять образы людям с нарушением зрительных функций.

Американские ученые научились внедрять в мозг лабораторных мышей галлюцинации. Животным помещают изображения в кору головного мозга. Картинки действуют на 20 нейронов. Об этом сообщали исследователи из Стэнфордского университета в Калифорнии. Результаты работы опубликовал журнал Nature.

Отметим, что для создания несуществующих образов ученые использовали импульсы света. Для начала мышей научили распознавать вертикальные и горизонтальные полосы. При виде первых животные начинали лизать из трубки с водой. Таким образом ученые установили, какие именно нейроны отвечают за образ.

Исследование может помочь научному сообществу в разработке протезов, способных передавать нужную информацию прямо в мозг. Методика, получившая название оптогенетика, позволит разработать устройства, помогающие людям с нарушениями зрения.

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