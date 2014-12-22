Часы выйдут в продажу по цене от 399 долларов.

Компания Apple представила умные часы Apple Watch Series 9 в рамках традиционной осенней презентации новых продуктов.

Новинка получила функцию поиска iPhone и бесконтактную передачу телефонной книжки на операционную систему Watch OS 10. Также Watch Series 9 получили новый процессор, который на 30% мощнее версии Watch Series 8. Яркость экрана увеличили до 2000 нит. Часы выйдут в продажу по цене от 399 долларов. Их можно будет приобрести с 22 сентября.

Ранее Apple представила iPhone 15.

Видео: YouTube / Apple