Apple презентовала новинку Apple Watch Series 10

Также представлены новые наушники AirPods четвертого поколения.

Представители технологической компании Apple презентовали обновленную линейку умных часов Apple Watch Series 10. Разработчики оснастили новинку увеличенным OLED-дисплеем, который, по утверждению от производителя, лучше более дорогой прошлогодней версии Apple Watch Ultra 2. Модели 2024 года оснащены процессором S10. Это решение стало наиболее тонким среди всех версий часов предприятия. Дополнительно уменьшено время зарядки часов. За полчаса они заряжаются на 80 процентов. Среди доступных моделей — указана версия, выполненная в корпусе из полированного титана. Цена гаджетов в США стартует с 399 долларов.

Также представлены наушники AirPods четвертого поколения. Создатели оснастили их процессором H2, увеличив качество звука. В технике появилась функция шумоподавления. Аппаратура может работать без подзарядки до 30 часов. В качестве зарядки для гаджета может использоваться как беспроводное устройство Apple Watch, так и провод с разъемом USB-C. В США устройства будут стоить от 129 долларов за обычную версию, а также до 179 долларов за версию с активной функций шумоподавления. Дополнительно компания представила обновленные цвета наушников AirPods Max. В них появился разъем USB-C за 549 долларов. Новые устройства будут доступны для предзаказа с возможностью получения после 20 сентября.

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Фото и видео: YouTube / Apple