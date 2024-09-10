Apple представила обновленную линейку iPhone 16

Минимальная стоимость гаджета составит в США 799 долларов.

Американская технологическая компания Apple представила на официальной осенней презентации обновленную линейку своей продукции. Известно, что "младшие" модели гаджетов Apple 16 и Apple 16 Plus выполнены в алюминиевых корпусах с диагоналями 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Аппараты оснащены процессором A18, который делает смартфоны на 40 процентов быстрее по сравнению с версией Apple 15. Разрешение камер на этот раз достигло 48 мегапикселей. Дополнительно появилась технологии контроля за ней, увеличилась продолжительность работы батареи.



Напомним, что смартфоны оснащены технологию искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, встроенной в операционную систему iOS 18. Благодаря этому решению у пользователей появилась возможность искать фотографии и видеозаписи по их описанию. Также юзеры получили возможность получать краткие описания входящих сообщений для экономии времени. Кроме того, выросли возможности программы-помощника Siri. Теперь ей можно управлять как с помощью голоса, так и через набор текста. При этом персональные данные пользователей не будут собираться и храниться Apple в рамках работы технологии ИИ. Приобрести данные гаджеты на территории США возможно от 799 долларов за модель Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus.

Флагманы Apple 16 Pro и Apple 16 Pro Max выполнены в титановых корпусах и четырех цветах с диагоналями 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Внизу техники размещен процессор A18 Pro с повышенной производительностью. Дополнительно Apple 16 Pro оснащены 48-мегапиксельными камерами и телеобъективом с обновленными возможностями съемки. Увеличены характеристики по качеству звука и работы микрофонов. В США девайсы будут стоить от 999 долларов за Apple 16 Pro и от 1199 долларов за Apple 16 Pro Max.

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Фото и видео: YouTube / Apple