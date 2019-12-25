Очередное обновление Windows 10 ломает интернет-соединение

В компании уже подтвердили данный факт и уточнили, что ошибки возникают у пользователей компьютеров со сборкой Windows 10, выпущенные в ноябре и мае 2019 года.

Обновления для операционной системы Windows 10 продолжают доставлять новые трудности. После обновления у многих пользователей начались проблемы с интернет-соединением.

В компании Microsoft уже подтвердили данный факт и уточнили, что ошибки возникают у пользователей компьютеров со сборкой Windows 10, выпущенные в ноябре и мае 2019 года. Новое глобальное обновление запланировано на конец апреля. Данную проблему уже начали решать специалисты.

Если данная сложность коснулась и вас, можно удалить обновление KB453599. Проблема должна устраниться после перезагрузки компьютера.

Ранее эксперты предупредили о риске взлома удаленного рабочего стола.