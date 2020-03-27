Эксперты предупредили о риске взлома удаленного рабочего стола

Взломщики могут попытаться получить доступ к компьютерам с ОС Windows 7, Windows Server 2008 либо Windows Server 2008 R2.

Эсперты компании Positive Technologies рассказали, что число сетевых узлов в РФ, доступных по протоколу удаленного рабочего стола (RDP), за три недели (с конца февраля 2020 года) выросло на 9% и достигло свыше 112 000. Об этом сообщила "Газета.ру".

При этом эксперты считают, что на данный момент более 10% таких соединений уязвимы. Взломщики могут попытаться получить доступ к компьютерам с ОС Windows 7, Windows Server 2008 либо Windows Server 2008 R2.

Для безопасного удаленного подключения нужно использовать специальный шлюз. Для RDP-подключений – RDG, для VPN — VPN Gateway. Специалисты не рекомендуют подключаться напрямую к рабочему месту.