Обнаженная модель рухнула со скалы во время съемок

Известную американскую модель во время съемок волной смыло со скалы. Кейт Аптон знакома нашим зрителям по фильмам "Другая женщина"(2014) с Кемерон Диаз и "Стоянка"(2017).
Кейт Аптон приняла участие в откровенной фотосессии. Во время съемок произошел неприятный инцидент. Девушка стояла в длинной юбке топлесс на небольшой скале недалеко от берега и позировала. Но в какой-то момент сильной волной ее смыло со скалы. К счастью скала была невысокая, а внизу была вода, поэтому модель серьезно не пострадала. Девушка отделалась легкими ушибами и синяками и вскоре продолжила съемку.
Накануне Piter.TV публиковал видео с карнавала в Бразилии, где у одной из танцовщиц лопнули стринги, но девушка продолжила шествие.
Видео: Instagram/si_swimsuit