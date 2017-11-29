Обнаженная модель рухнула со скалы во время съемок

В сети опубликовали видео, на котором фотомодель Кейт Аптон смывает волной со скалы.

Известную американскую модель во время съемок волной смыло со скалы. Кейт Аптон знакома нашим зрителям по фильмам "Другая женщина"(2014) с Кемерон Диаз и "Стоянка"(2017).

Кейт Аптон приняла участие в откровенной фотосессии. Во время съемок произошел неприятный инцидент. Девушка стояла в длинной юбке топлесс на небольшой скале недалеко от берега и позировала. Но в какой-то момент сильной волной ее смыло со скалы. К счастью скала была невысокая, а внизу была вода, поэтому модель серьезно не пострадала. Девушка отделалась легкими ушибами и синяками и вскоре продолжила съемку.

Накануне Piter.TV публиковал видео с карнавала в Бразилии, где у одной из танцовщиц лопнули стринги, но девушка продолжила шествие.

Видео: Instagram/si_swimsuit