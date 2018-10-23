Видео из Тамбова: Африканский студент забрался на ель, а слезть не смог

В сети опубликовано видео спасательной операции иностранного студента с ели.

Накануне, 22 октября, соцсети облетело видео из Тамбова.

На опубликованных кадрах спасатели с помощью выдвижной лестницы эвакуируют мужчину с макушки большой ели. Сообщается, что данный мужчина студент одного из ВУЗов города из одной африканских стран. Забраться молодой человек на ель смог, а вот слезть, самостоятельно не получилось. Пришлось вызывать спасателей.

С какой целью студент залез на ель, не сообщается.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с моментом взрыва на заводе алкогольной продукции в Мексике.

Видео: YouTube/Новый Век