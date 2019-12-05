  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:08
136
MShaffter
Код вставки плеера

В Перми машина завелась и начала нарезать круги на дороге

0 0

Машина водила "хороводы" на дороге, пока не выбежал хозяин в трусах и не остановил.

В Перми машина на автозапуске начала кататься по дороге без водителя.

Курьезный инцидент произошел на одной из улиц Перми, сообщает телеграм-канал HUE. Автомобиль "Лада Приора" с автозапуском завелся и начал движение самостоятельно. Автомобиль ездил по кругу. Очевидцы пытались остановить машину, бегая за ней, но безуспешно.

"Хоровод" автомобиля остановил хозяин "Приоры", который выбежал на улицу в одних трусах. Мужчина выбил стекло, открыл водительскую дверь и смог остановить машину. Пользователей сетей позабавило это видео, некоторые из них написали, что это "восстание машин".

Видео: HUE

Теги: курьезное видео, новости перми, новости россии, смешное видео смотреть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии