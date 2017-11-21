Конфуз из Бразилии: На карнавале одна из танцовщиц потеряла стринги, но продолжила танец

В сети появилось видео из Сан-Паулу в Бразилии, где проходит ежегодный традиционный карнавал самбо.

В Сан-Паулу в Бразилии во время ежегодного традиционного карнавала с одной из именитых танцовщиц приключился конфуз: во время шествия у нее лопнули трусики - стринги. Но отважная девушка Тарин Лопес не прервала свое выступление и продолжила зажигательный танец, прикрывая ладошкой свои "прелести".

Зрители восхищены силой духа танцовщицы, ведь она не сорвала выступление, к которому готовилась не один месяц. В 2016 году Тарин Лопес стала первой принцессой карнавала. А в этом году она просто стала "звездой" и любимицей публики.

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