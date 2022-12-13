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Обнаруженную в московском метро гранату увезли на полигон
Сегодня, 16:47
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Обнаруженную в московском метро гранату увезли на полигон

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Ограничения на вход в северный вестибюль станции "Лермонтовский проспект" сняты.

Взрывотехники вывезли изъятую у пассажира столичного метро гранату на полигон для проведения обследования. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, что опасный предмет был обнаружен при досмотре багажа на станции "Лермонтовский проспект". Её северный вестибюль временно закрыли для входа и выхода по соображениям безопасности.

В данный момент ограничения сняли, метро продолжает работать в штатном режиме.

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Фото: Piter.TV

Теги: москва, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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