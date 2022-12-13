Пассажир московского метро провозил гранату

Первый вестибюль станции «Лермонтовский проспект» временно закрыли на вход.

У одного из пассажиров на станции московского метрополитена "Лермонтовский проспект" нашли гранату при досмотре багажа. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.

По предварительным данным, на станцию прибыли сотрудники полиции и кинологи. Для обеспечения безопасности первый вестибюль станции закрыли на вход и выход и вызвали кинологов. Подземка продолжает осуществлять работу в штатном режиме

Telegram-канал депатранса Москвы подтвердил временное закрытие северного вестибюля "Лермонтовского проспекта" по требованию полиции (выходы 5-6). Для входа пассажирам посоветовали пользоваться южным вестибюлем (выходы 1-4) и станцией „Косино" Некрасовской линии.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Западе Москвы в многоэтажке нашли гранату.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)