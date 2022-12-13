Школу в Кемеровской области штурмовал нетрезвый стрелок

Мать бывшего одноклассника мужчины заявила, что ранее он вёл себя спокойно. При этом установлено, что у злоумышленника имеются судимости за ограбления.

В понедельник, 17 апреля, в селе Красулино (Кемеровская область) 25-летний нетрезвый мужчина с винтовкой попытался ворваться в школу прямо во время уроков. Злоумышленник угрожал оружием директору и вахтёру и был настолько пьян, что не мог даже выдвинуть каких-либо требований. Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону, дорогу стрелку преградили сотрудники школы, они же вызвали правоохранителей.

По словам матери бывшего одноклассника мужчины, в школе учатся её племянники, поэтому она знает о случившемся. По словам женщины, она была в шоке.

Доходили слухи про его судимость, но он вроде спокойный был мальчишка. Я вообще в шоке была, что он так поступил. Вроде не скандальный… Не знаю, что с ним приключилось. Собеседница телеканала "360"

Также журналистам удалось выяснить, что подозреваемый был трижды судим за ограбления магазинов. В день нападения он пришёл забирать из школы своего младшего брата, который учится в восьмом классе. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Кемеровской области, мужчину поймали на ближайшей улице и изъяли у него пневматическое ружье. Возбуждено уголовное дело по часть 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство".

Ранее мы сообщили о том, что открывшего стрельбу в школе Петербурга подростка арестовали.

Фото: Телеканал "360"