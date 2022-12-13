Открывшего стрельбу в школе Петербурга подростка арестовали

Его арестовали до 12 июня.

В пятницу, 14 апреля, Калининский суд Петербурга заключил под стражу несовершеннолетнего Даниила Полякова. Школьник 13 апреля открыл стрельбу по подросткам из пневматического пистолета. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Девятиклассника обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Его арестовали до 12 июня.

Напомним, что школьник месяц назад купил на маркетплейсе пневматический пистолет. Утром 13 апреля на остановке мальчик без причин выстрелил в ногу знакомого из 7 класса. В уборной школьник достал пистолет, похвастался им перед знакомыми, после чего неожиданно выстрелил в сторону нескольких подростков. После этого дети обратились за помощью в медкабинет школы, где их осмотрели и обработали ссадины. Администрация школы вызвала к себе Даниила и обратилась в полицию. СК по Калининскому району возбудило уголовное дело.

Сообщается, что несовершеннолетний стрелок живет с отцом в неполной семье, состоит на учете в ОДН, ранее привлекался к административной и уголовной ответственности.

Фото: Piter.tv