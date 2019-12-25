Рыбы семейства балиторовых могут передвигаться по суше и цепляться плавниками за склоны.

Обнаружены 11 новых видов сухопутных рыб. Ранее ученые находили аналогичные способности только у редкой слепой пещерной рыбы-ангела Cryptotora thamicola. Сейчас установлено, что многие рыбы из семейства балиторовых могут передвигаться по суше. Открытие сделано исследователями благодаря компьютерной томографии существ. Изучена тазовая структура 30 испытуемых. У 11 образцов она совпала со структурой рыбы-ангела.

Ученые считают, что позвоночник рыб имеет связь с тазовым плавником. Эта характеристика считается уникальной. Теперь специалисты смогут сделать выводы о том, как на планете появились первые наземные позвоночные.

Автор работы Закари Рэндалл рассказал, что у 11 видов изученных рыб кроме прочных тазовых поясов зафиксированы крючки на плавниках. С их помощью рыбы могут карабкаться вверх по каменистым склонам ручьев.

Земля лишится около 550 видов млекопитающих к концу века.