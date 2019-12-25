Ученые проанализировал темпы исчезновения животных на планете.

Земля лишится около 550 видов млекопитающих к концу века. Об этом сообщили европейские ученые в статье для американского издания Science Advances. Авторы работу уточнили, что за последние 126 тысяч лет вымерло не менее 352 вида животных. Удалось сохранить около 5 700 видов. Только о 80 видах, которые исчезли за последние 500 лет, стало известно из исторических материалов. Остальные были найдены только в виде ископаемых останков.

Исследователи провели аппроксимацию тенденций вымирания существ за ближайшие сто лет. Специалисты основывались на частных случаях в исторически близких для текущего положения ситуаций. Например, на исчезновение животных в Австралии до и после заселения территории европейцами. Установлено, что скорость гибели млекопитающих соотносится с численностью населения. Ученые заявили, что не всегда сам человек истреблял определенные виды, как это было, например, с сте́ллеровой коровой. Многие существа вымерли из-за завоза на территорию других животных.

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