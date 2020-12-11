Ткали подобные пояса из шелка, а также бумаги или пергамента.

Обнаружен родильный пояс, который носили беременные в Средневековье. Об этом сообщает издание МедиаПоток.

Специалисты и раньше догадывались о существовании подобных поясов — но доказательств не находили. При помощи биомолекулярного анализа учёные пришли к выводу о том, что находка действительно подлинная. Исследование также подтвердило, что пояс использовался по назначению.

Родильный пояс обладал сакральным значением. Предки считали, что он оберегает женщину до и во время родов, а также после них. Ткали подобные пояса из шелка, а также бумаги или пергамента.

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