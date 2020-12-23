На месте захоронения строителей Петербурга может появиться общественный сад

Ранее на этом месте были обнаружены останки 1706-1710 годов предположительно строителей Петербурга.

Жители Петроградского района объединились, чтобы создать общественный сад на месте пустыря. Ранее на углу Сытнинской и Кронверкской улиц находилась лютеранская церковь, а потом жилой дом. После сноса дома в 2014 году археологи на этом месте обнаружили захоронения строителей Петербурга.

Это самое крупное захоронение, найденное в последнее время на территории города, захоронение первостроителей Петербурга. Здесь около 250 человек были обнаружены и извлечены. Все останки, за исключением черепов, которые еще исследуют специалисты, были погребены на Колпинском кладбище. Сергей Васильев, заместитель председателя ВООПИиК в Петербурге

Территория принадлежала застройщику "Унисто-Петросталь", он обанкротился, и землю передали банку. Активисты надеются, что город выкупит территорию у банка и откроет здесь общественный сад.

Мы для себя остановились на концепции сада, потому что здесь уже растут прекрасные сорняки, несмотря на то что грунт – это строительный мусор, здесь уже нашлись растения, которые сумели прорасти. Нам кажется, что сохранение этой дикости и природности в центре города будет особенностью этого пространства. Ольга Мнишко, участница инициативной группы "Общественный сад"

Здесь перед нами растет великолепный иван-чай, лютики, одуванчики, ромашки. Хочется, чтобы здесь бабочки летали, шмели летали и никого не кусали. Чтобы собачки гуляли, детям было, где повеселиться и собрать букетик для мамы любимой. Хочется сохранить каждый зеленый уголок нашего острова. Марина Фурман, жительница Петроградского района

Piter.TV отправил запрос в администрацию Петроградского района для выяснения дальнейшей судьбы территории.

Фото и видео: Piter.TV, "Общественный сад"