Обнародованы данные нового смартфона iPhone SE 2020

Презентация должна состояться 15 апреля.

В сети появились новые данные бюджетного технологического изобретения американской корпорации Apple – iPhone SE 2020. Официальная презентация должна состояться 15 апреля.

Ранее указывалось, что новый смартфон будет называться SE2 и iPhone 9, но на деле он будет иметь название iPhone SE 2020. Внешне он очень похож на восьмую модель, купить его можно в белом, красном и черном цвете. Объемов памяти тоже столько же – начальный (64 Гб) и 128/256 Гб. В гаджете при этом будет отсутствовать фирменный механизм 3D Touch.

По имеющейся информации, цена базового смартфона не превысит 400 долларов.

Видео: YouTube/ Phone Industry