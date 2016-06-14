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Между Россией и Украиной завершился обмен заключенными

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В Кремле приветствуют обмен заключенными между Россией и Украиной и отмечаются, что списки появятся чуть позже.

Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалкова отметила, что за этим событием стоит огромный трехлетний труд огромного количества людей. По данным агентства "Интерфакс-Украина", украинский Ан-148 с гражданами Украины приземлился в Киеве. Согласно данным Flightradar24, Ту-204 специального летного отряда "Россия" с россиянами на борту приземлился во "Внуково".

В Кремле приветствуют обмен заключенными между Россией и Украиной и отмечаются, что списки появятся чуть позже.

Ранее на Piter.TV: Адвокат: украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово".

Видео: YouTube/ Факти ICTV

 

Теги: моряки, обмен заключенными
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине, Тема дня,

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