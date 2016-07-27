Адвокат: украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово"

По мнению адвоката, моряков повезли в автобусах в сопровождении ФСБ и ДПС в аэропорт для выдачи украинской стороне.

СИЗО "Лефортово" в Москве покинули два автобуса, в которых, предположительно, находятся нарушившие государственную границу России в Керченском проливе украинские военные. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат моряков.

Ранее сообщалось, что Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. По мнению адвоката, моряков повезли в автобусах в сопровождении ФСБ и ДПС в аэропорт для выдачи украинской стороне.

Обмен между двумя странами ожидался еще 30 августа, но не состоялся по неизвестной причине. В Киеве заверили, что все идет по плану.

Видео: Telegram/ РИА Новости