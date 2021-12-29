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Обманутые дольщики в Подмосковье смогут получить бесплатную юридическую помощь
Сегодня, 10:54
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Обманутые дольщики в Подмосковье смогут получить бесплатную юридическую помощь

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Поддержку начнут оказывать с 1 апреля.

Обманутым дольщикам в Московской области начнут оказывать бесплатную юридическую помощь. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил прокурор региона Сергей Забатурин.

По его словам, безвозмездно помогать пострадавшим юристы начнут с 1 апреля текущего года. В первую очередь людям окажут информационную поддержку, которая поможет им разобраться в своих правах.

С 1 апреля 2022 года гражданин, который относится к категории обманутых дольщиков, имеет право на бесплатную юридическую помощь в Московской области.

Сергей Забатурин, прокурор МО

Он добавил, что в прошлом году прокуратура внесла в Московскую областную думу проект, связанный со льготами для организаций занимающихся достройкой брошенных объектов. Забатурин отметил, что правительство Подмосковья уже поддержало инициативу.

Ранее мы сообщали, что обманутые дольщики в Пушкине семь лет дожидаются сдачу ЖК "Дворянское сословие".

Фото: pixabay.com

Теги: обманутые дольщики, подмосковье, сергей забатурин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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