Обманутые дольщики в Подмосковье смогут получить бесплатную юридическую помощь

Поддержку начнут оказывать с 1 апреля.

Обманутым дольщикам в Московской области начнут оказывать бесплатную юридическую помощь. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил прокурор региона Сергей Забатурин.

По его словам, безвозмездно помогать пострадавшим юристы начнут с 1 апреля текущего года. В первую очередь людям окажут информационную поддержку, которая поможет им разобраться в своих правах.

С 1 апреля 2022 года гражданин, который относится к категории обманутых дольщиков, имеет право на бесплатную юридическую помощь в Московской области. Сергей Забатурин, прокурор МО

Он добавил, что в прошлом году прокуратура внесла в Московскую областную думу проект, связанный со льготами для организаций занимающихся достройкой брошенных объектов. Забатурин отметил, что правительство Подмосковья уже поддержало инициативу.

Ранее мы сообщали, что обманутые дольщики в Пушкине семь лет дожидаются сдачу ЖК "Дворянское сословие".

Фото: pixabay.com